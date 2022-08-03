اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المملكة المتحدة ترحب بتمديد الهدنة الأممية فى اليمن شهرين إضافيين

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:21 ص
المملكة المتحدة ترحب بتمديد الهدنة الأممية فى اليمن شهرين إضافيين ليز تروس
أ.ش.أ

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رحبت وزارة الخارجية البريطانية، بتمديد الهدنة الأممية في اليمن لمدة شهرين إضافيين، مؤكدة ضرورة أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم.

 

وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، : "ترحب المملكة المتحدة بتمديد الهدنة في اليمن، حيث إنه إنجاز مهم وخطوة أخرى نحو السلام الدائم في اليمن، مشددة على أن هذه الهدنة يجب أن تؤدي الآن إلى وقف دائم لإطلاق النار".

 

وأشارت إلى أنه منذ أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي، انخفض عدد الضحايا المدنيين في اليمن إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، وتم تعزيز الأمن الإقليمي، كما قدمت الهدنة فوائد ملموسة للمدنيين اليمنيين، مثل انخفاض تكاليف الوقود بسبب تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، واتفاق على استئناف الرحلات الجوية من صنعاء.

 


المملكة المتحدة

اليمن

بريطانيا

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صنعاء



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