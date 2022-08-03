المحرصاوى يشيد بجهود المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فرع المنظمة بدمياط.

وأشاد رئيس الجامعة - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بجهود فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط في تصحيح الفكر، ونشر الوسطية والاعتدال، من خلال الأنشطة التي يقوم عليها فرع المنظمة بدمياط.

وطالب رئيس الجامعة تكثيف عقد الدورات التدريبية حول ريادة الأعمال الإبداعية والابتكارية، ونشر ثقافة العمل الحر الذي يسهم في بناء الوطن والارتقاء به في الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع دمياط، أوضح أن فرع المنظمة بدمياط يقوم بعقد اللقاءات الفكرية بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبيان صحيح الدين، إضافة إلى تبني فرع المنظمة بدمياط تكريم قدامى خريجي الأزهر الشريف، وتنظيم مسابقات القرآن الكريم للنشء، بجانب المشاركة باسم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في كافة المناسبات الوطنية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد اللبان - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط السابق ونائب رئيس فرع المنظمة، والدكتور السيد الجنيدي - رئيس منطقة دمياط الأزهرية، على سامي مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إضافة إلى أعضاء فرع المنظمة من مديرية الأوقاف والوعظ.



