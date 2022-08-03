اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: إتاحة 4 خدمات فى أغسطس الحالى على منصة مصر الرقمية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:00 ص
الكهرباء: إتاحة 4 خدمات فى أغسطس الحالى على منصة مصر الرقمية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنظومة التكنولوجية بالوزارة تضمنت  المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنون التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتى الآن، ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - إدخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى.. وغيرها من الخدمات).

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في أى وقت وأى مكان، حيث ستتم إتاحة عدد 4 خدمات فى أغسطس الحالى مع منصة مصر الرقمية واستكمال ربط باقى الخدمات تباعا.

وأوضح حمزة أنه منذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه

اليوم السابع بلس

مصر الرقمية

خدمات مصر الرقمية

خدمات الكهرباء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة