الكشف على 245 شخصا خلال قافلة طبية مجانية بوادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

وفى هذا السياق نظمت وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جامعة مدينة السادات والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية إلياس إحدى قرى الخريجين.

حيث استهدفت القافلة الكشف المجاني وتوزيع العلاج على عدد 245 حالة من أبناء القرية وتوابعها فى تخصصات " ️الأطفال - الجلدية - ️️العظام".

كما شملت القافلة ندوات توعوية و تثقيفية استفاد منها عدد 339 ليكون أجمالى المستفيدين من القافلة عدد 584 مواطنا.

وتضمنت القافلة ندوات حول محو الأمية الإلكترونية ومحاربة ارتفاع نسب الطلاق والتغذية السليمة وفيروس كورونا بالإضافة إلى ️ندوة بعنوان الإرهاب والتطرف آفة خطيرة تقضى على المجتمع.