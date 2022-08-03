القومى للمرأة يشيد بقرار تعيين 73 من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية لإصداره قرارا جمهوريا رقم 338 لعام 2022 ينص على تعيين عدد 49 من عضوات هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة كرئيسات من الفئة "ا" بالمحاكم الابتدائية، وتعيين عدد 24 من عضوات هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار العظيم الذى يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة وحاسمة في دعمها تمكين المرأة المصرية واعتبار ذلك واجب وطني ، مؤكدة أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة القرارات التاريخية الأخيرة التي انصفت المرأة المصرية في مجال القضاء ، ويعكس نجاح المرأة في هذه المجال وتمكنها من ادواتها التي أهلتها للوصول إلى المزيد من المناصب.

و تتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر الى مجلس القضاء الأعلى ، و المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل ،و لقضاة مصر الاجلاء لدعمهم قضية تمكين المرأة، كما تتقدم رئيسة المجلس بخالص التهاني إلى القاضيات الجدد متمنيا لهن كل النجاح والتوفيقوالسداد في مهام عملهن .

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 338 لسنة 2022، والذى ينص علي تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية .. والذى جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973 وعلى موافقة مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2022.