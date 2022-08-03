اليوم السابع
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القبض على ممرضة بعد تصويرها فيديو لـ نيرة أشرف داخل المشرحة وتسريبه

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:24 م
القبض على ممرضة بعد تصويرها فيديو لـ نيرة أشرف داخل المشرحة وتسريبه نيرة أشرف
فريق المحافظات

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي، بعد ثبوت قيامها بتصوير جثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أثناء وجودها داخل المستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب بعنوان"نيرة أشرف من داخل المشرحة"، يظهر الإصابات التي حلت بالفتاة جراء طعنها على يد زميلها محمد عادل.

وبتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع جميع الطاقم الطبي والتمريض في نبطشية المستشفى يوم الواقعة، الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، تبين أن "منى .ال" ممرضة بذات المستشفى، ومقيمة بالسنبلاوين، هى من قامت بالتقاط الفيديو، وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وجار التحقيق معها.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، حكمًا بإعدام محمد عادل، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، وذلك بعد قتله زميلته نيرة أشرف، أثناء توجهها لأداء الامتحانات بالكلية، وذلك بعد موافقة وتصديق مفتي الجمهورية.
 


امن الدقهلية

الأجهزة الأمنية

هوية مسرب فيديو نيرة أشرف

نيرة أشرف

المشرحة

القبض على مسرب فيديو نيرة أشرف

فيديو نيرة اشرف من المشرحة

نيرة اشرف في المشرحة

فيديو نيره اشرف من المشرحه

نيره اشرف في المشرحه

فيديو المشرحة نيرة

فيديو المشرحة نيرة اشرف

فيديو نيره اشرف من داخل المشرحه

فيديو نيره اشرف المشرحه

نيرة في المشرحة

فيديو نيره اشرف بالمشرحه

فيديو مشرحة نيرة اشرف

فيديو نيرة من المشرحة

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