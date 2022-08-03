الفلبين: إقامة جنازة رسمية للرئيس الأسبق "فيدل راموس" فى 9 أغسطس الجارى

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدثة الرسمية باسم الرئيس الفلبيني "تريكسي كروز أنجلس" قولها ان الجنازة الرسمية من حق عائلة الرئيس السابق لذلك سيتم إقامتها له مع مرتبة الشرف العسكرية الكاملة.

وأضافت القناة أن عائلة الرئيس الفلبيني السابق قالت إنه سيتم تشييع راموس إلى مثواه الأخير في إحدى المقابر بمدينة "تاجويج".

وكان الرئيس الفلبيني السابق قد توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 94 عاما.. وقد تولى راموس رئاسة البلاد من عام 1992 إلى عام 1998، خلفا لكورازون أكينو، واشتهرت إدارته ببرنامج "الفلبين 2000"، والذي يهدف إلى جعل البلاد دولة صناعية بحلول عام 2000 وما بعده.