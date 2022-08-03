اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق.. استشهاد جندى وإصابة آخر بعد استهداف داعش لنقطة عسكرية فى ديالى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:11 ص
العراق.. استشهاد جندى وإصابة آخر بعد استهداف داعش لنقطة عسكرية فى ديالى الجيش العراقى
أ ش أ

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أفاد مصدر أمنى عراقى بتعرض نقطة عسكرية للاستهداف فى ديالى، وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز - إن "جنديا استشهد وأصيب آخر نتيجة استهداف نقطة لهم من قبل عناصر داعش ضمن قرية سيف التابعة لناحية قرة تبة في ديالى".

من ناحية أخرى، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار حقيقي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه.


وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم -في مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف على الإطلاق وهي على استعداد لدعم الحوار الحقيقي والوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأيام العصيبة.


وأضاف ناظم أن مجلس الوزراء العراقي استضاف نائب العمليات المشتركة لمناقشة الأوضاع على الحدود العراقية التركية، وقرر تمويل العمليات المشتركة لبناء مخافر على هذه الحدود.

 

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ديالى

داعش

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