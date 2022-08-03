الصحة المغربية: 317 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و2261 ألفا و816 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 8026 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12مليونا و260 ألفا و452 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.
وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح العدد الإجمالي 16 ألفا و248 حالات، كما جرى تسجيل 736 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و242 ألفا و371 حالة.
كما أعلنت الوزارة أن إجمالي اللذين تلقوا الجرعة الرابعة في البلاد وصل إلى 28 ألفًا و453 شخصا حتى الآن.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم /الاربعاء/- أن 3 آلاف و939 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، بإجمالي 6 ملايين و694 ألفا و913 شخصا.
وأشارت إلى أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغت 24 مليونا و878 ألفا و498 شخصا وإجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و369 ألفا و193 شخصا.
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.
الصحة المغربية: 317 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة في 24 ساعةالأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:15 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و2261 ألفا و816 حالة.
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