الشباب والرياضة بكفر الشيخ تكرم المنسقين الإعلاميين لمبادرة العيد أحلي

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ المنسقين الإعلاميين بالمركز الإعلامي بالمديرية والإدارات الفرعية، بعد تقديمهم التغطية الإعلامية المتميزة لمبادرة العيد احلى بمراكز شباب مصر التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال أيام عيد الأضحى المبارك و استقبلت خلالها مراكز شباب كفر الشيخ آلاف المواطنين من مختلف الفئات ،لقضاء يوم ترفيهي بمراكز شباب المحافظة ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وقد شهدت مراكز شباب مصر إقبالاً كبيراً تعدى حاجز 3.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .

يأتي التكريم بناء على ما تم من مخرجات ملتقى المنسقين الإعلاميين بقيادة الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين ، الأول الذي أقيم بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى يناير الماضى ، والثاني بفندق سفير فى مارس و هذا بهدف توحيد الرسالة الإعلامية في ضوء استراتيجية بناء الإنسان وفقا لرؤية مصر 2030.

أثنى الدكتور عزت محروس على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية حيث شهدت المديرية بجميع هيئاتها تغطيات إعلامية في جميع الأحداث والفعاليات المنفذة بشكل مميز ورائع من جانب المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ، كذلك على مدار أيام العيد الأضحى المبارك وقد أبرزت التغطية الإعلامية للمركز الإعلامي بكفر الشيخ و أداء المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية تقديم رسالة إعلامية تبرز دور مراكز الشباب فى الاهتمام والعناية بالنشء وتوحيد الرسالة الإعلامية.

و قد شهد الاجتماع تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة على الأداء المتميز على دورهم الفعال و التغطية الإعلامية لمبادرة العيد أحلى وهم لوزة البيلى ، ماهر أحمد ، سعاد النوام ، علاء حلمى ، حنان حشاد ، أحمد عطية ، طارق الشماخ ، عبد الفتاح أحمد ، محمود خالد ، نجوى ابراهيم ، منار رمضان ، هبة فؤاد ، كما كرم حسن الدسوقى المنسق الإعلامي بالمحافظة ، رشا محيى الدين مدير المركز الإعلامي و عبد الفتاح الوكيل منسق المبادرات بالمديرية.