السلطات الأمريكية تلقى القبض على شاب أشعل النار فى غابة لحرق عنكبوت

كتبت ريهام عبد الله

تمكنت السلطات الأمريكية، من إلقاء القبض على شخص فى ولاية يوتاه، بتهمة التسبب في حرائق ضخمة في الغابات، بينما كان يحاول قتل عنكبوت حرقا.

واعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية يوتاه كورى مارتن الذي يبلغ من العمر (26 عاما)، الاثنين الماضي، شمال مدينة سولت ليك ستي، عاصمة الولاية، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

الشاب المتهم كوري مارتن إنه كان في نزهة عندما رصد العنكبوت في منطقة سفح جبل، حيث حاول حرقه باستخدام قداحة، ولم يوضح الرجل لماذا حاول قتل العنكبوت حرقا.

وقالت الشرطة الأمريكية عبر تويتر، إنها وجدت كميات من الماريجوانا في حقيبة الظهر التي كانت مع الرجل عند اعتقاله.

وذكر مسئول أنه ما من دليل على أن الشاب أشعل النيران عمدا، ومع ذلك، أكد أن ما قام به مارتن قرار متهور ولا يمكن تفسيره، مشيرا إلى أنه حتى الشاب نفسه ربما لا يعرف لماذا قام بهذا الفعل.

ويتواجد الشاب حاليا فى الحجز الاحتياطى على خلفية سلوكه المتهور، الذي أدى إلى اشتعال النيران، وحيازة المخدرات ،وانتشرت النيران سريعا في غابات المنطقة، حيث أتت على نحو كيلومتر مربع منها حتى الثلاثاء، وفقا لمسئولي الإطفاء،ومما ساهم في انتشار النيران هو أنها جاءت في ظل ظروف شديدة الجفاف في الولاية.