السكرتير العام بمحافظة الأقصر يناقش أعمال رفع كفاءة عدد من الطرق ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم اجتماعا تنسيقيا، بحضور المهندس محسن زهران رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالمنطقة الثامنة بقنا، وذلك لمناقشة أعمال رفع كفاءة عدد من الطرق بالمحافظة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية والأعمال المدرجة في مختلف القطاعات.

وتضمن الاجتماع مناقشة أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي بأرمنت بطول 6 كم، والطريق الزراعي الغربي بإسنا السباعية بطول 22 كم، وطريق كمين العماري حتى كمين الطود بطول 15 كم، وازدواج الطريق الزراعي الغربي من مركز القرنة حتى مركز إسنا، كما تم متابعة ما تم تنفيذه في قطاع الطرق بقرى حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، خلال الاجتماع، على سرعة إنجاز المهام المطلوبة وضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي معوقات تمهيدا للبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وبما يضمن الحفاظ على المال العام.

وحضر الاجتماع رؤساء مراكز ومدن الأقصر وأرمنت وإسنا والبياضية والطود والقرنة، وممثلي شركة الغاز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والشركة المصرية للاتصالات ومكتب دار الهندسة ومديرية الطرق بالأقصر، ووكيل وزارة الري بقنا وجهاز تعمير البحر الأحمر.



















