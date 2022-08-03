اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(1)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(2)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(3)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(4)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(5)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(6)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(7)
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