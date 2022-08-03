اليوم السابع
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الرئيس السيسى يجتمع مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:51 م
الرئيس السيسى يجتمع مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(1)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(1)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(2)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(2)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(3)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(3)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(4)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(4)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(5)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(5)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(6)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(6)


الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(7)
الرئيس-السيسى-يجتمع-مع-مؤسسات-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-(7)


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