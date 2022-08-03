الداودى يفتتح أول محطة لإنتاج البيوجاز بمحافظة قنا

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أول محطة لإنتاج الوقود الحيوى "البيوجاز" بمحافظة قنا، والمقامة على مساحة 800 م2 بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى، بإجمالي استثمارات 7 ملايين و700 ألف جنيه، والتى تهدف إلى توفير مصدر جديد ونظيف للطاقة، لتوليد الكهرباء وإنتاج سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث.

رافق الداودى اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ السابق، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندش نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمستشار إيمان مغربى المستشار القانونى للمجموعة العالمية والدكتور حسام الدين أستاذ هندسة التعدين، والدكتور محمد نصر مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتورة أسماء أحمد حسين المشرف العام على مشروعات التدوير بالمحافظة، والدكتورة وردة بدوى مدير المشروعات، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، والوفد المرافق له إلى شرح بيانى، لمراحل تشغيل ومكونات المحطة ووصف المشروع والمدخلات والمخرجات ومخطط العمليات ووصف عمليات التشغيل ومواصفات السماد الناتج، والهيكل الإداري والمؤشرات الاقتصادية للمشروع، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية للمشروع إلى 15 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلى يصل إلى 23%، وطالب محافظ قنا بعمل تحليل دورى وبصفة يومية بمعمل التحليل التابع للمحطة، لمعرفة ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻜﻭناﺕ السماد الصلب والسائل الناتج من محطة التشغيل.

وأوضح الداودي، أن الطاقة الإنتاجية لمحطة إنتاج الوقود الحيوى " البيوجاز "، تصل إلى 500 م3/ يوم من الغاز الحيوي، و 100 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء ، و من 20 إلى 30 طن من السماد الصلب والسائل يوميا ، لافتا إلى أن المشروع يقدم حلولا للمشكلات البيئية ويساعد على تحسين البيئة من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة، ويعتمد على التخلص الآمن والاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة، لإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة لدعم المجتمعات الريفية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن إنشاء المحطة يأتى تماشيا مع رؤية مصر 2030 ، التي تهدف إلى التنوع والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساهم في الحفاظ على الثروات القومية ، و الحفاظ على البيئة، مضيفا أن فكرة إنتاج البيوجاز تعتمد على التخمر اللاهوائي لمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنه صحيا لحماية البيئة من التلوث مع انتاج غاز الميثان كمصدر جديد و متجدد للطاقة ، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي نظيف وآمن على البيئة ، وغير ضار في استخدامه أثناء تسميد المحاصيل.

وأكد حسام الدين، أن المحطة الجديدة ستنتج غاز البيوجاز، الذي سيتم استخدامه فى توليد الكهرباء ويمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي أو السولار، للتدفئة فى مزارع الدواجن، والأفران، كما ستوفر المحطة الجديدة السماد العضوى الذي يتم استخدامه فى المشاتل والزراعات الأورجانيك، إضافة إلى السماد السائل الذي يتم نقله وضخه مباشرة إلى الأراضي الزراعية، مثمنا الدور الفعال الذى قام به محافظ قنا، من خلال الحزم في اتخاذ القرار، وتقديم الدعم الكامل، والذى كان سببا رئيسيا لإنجاح تنفيذ المشروع على ارض المحافظة.