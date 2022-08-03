الداخلية تداهم أوكار المخدرات في القاهرة والمحافظات

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص – ربة منزل ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزتها (30 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ،و (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفي منطقة بؤرة السحر والجمال تم ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية)..حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).