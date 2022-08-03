التنمية المحلية: مبادرة "سند الخير" فى 15 محافظة وتوفر 37 سلعة بأسعار مخفضة

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "سند الخير" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، منذ إنطلاقها على مدار 15 أسبوعا تعمل فى 15 محافظة لتوفير 37 سلعة مهمة يحتاجها كل بيت.

وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة "DMC"، المبادرة تتكلف 75 مليون جنيه يشارك فيها منظمات المجتمع المدنى وشباب مصر والشركات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة وجملة الجملة، مشيرا إلى أن المستهدف من المبادرة القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية.

وتابع قاسم: "توفير السلع يكون من خلال شوادر ومعارض ومنافذ ثابته ومتحركة، بالإضافة إلى مبادرة سند الخير التى تصل للقرى، بدءا من أسوان وصولا للبحيرة وغيرها من المحافظات ومستمرة حتى نهاية العام الحالي".

وأكد قاسم: "لدينا تقرير أسبوعى لاستجابة المواطنين والبيع الأسبوعى والمتابعة الدورية حتى نصل إلى تحقيق الهدف وإيصال السلعة للمواطن بنسبة تخفيض تصل إلى 20%".