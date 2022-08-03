التموين: توجيهات بالعمل على زيادة أسواق نصف الجملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب محمود رضا الزاملى

قال إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة تحملت نيابة عن المواطن الكثير من الزيادات في أسعار السلع الاستراتيجية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الدولة قررت زيادة بقيمة 100 جنيه على البطاقة التموينية للأسرة الواحدة لمدة 6 أشهر، ضمن جهود الدولة في مواجهة موجة التضخم العالمية.

وأضاف مساعد وزير التموين خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الزيادات في أسعار السلع داخل مصر أقل من مثيلاتها في الكثير من الدول في ظل حالة التضخم العالمي، والدولة توفر كل أنواع السلع داخل الأسواق رغم أزمة سلاسل الإمداد عالميا، موضحا أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة النماذج من أسواق نصف الجملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، ونحن في احتياج إلى إنشاء 28 سوقا للجملة بشكل متطور على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد وزير التموين أن الحكومة تتدخل لاستقرار السوق ومن المهم خلال الأزمة العالمية أن تصل السلع للمواطنين، وأن تكون السلع متوفرة ولها احتياطي آمن لدى الحكومات بعيدا عن الأزمات، فمصر استطاعت تخزين احتياطي للقمح لمدة 7 شهور واللحوم بلغ الاحتياطي المصرى لـ9 أشهر.

ولفت مساعد وزير التموين إلى أن التحديات التي تواجه الشعوب هي تحديات اقتصادية والقيادة السياسية واعية تماما لما يمر به المواطن المصرى من أزمات بسبب موجة التضخم العالمية.

وأكد مساعد وزير التموين أن الدولة تتفاوض مع 3 شركات أوروبية تعمل في صناعة الغذاء والسلع الإلكترونية للتواجد في مصر، مؤكدا أن القطاع غير الرسمي يمثل 40% من اجمالى قطاع الاقتصاد الرسمي.