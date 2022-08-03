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التعليم تحدد آخر موعد لتلقى طلبات الملتحقين بمدارس المتفوقين.. التفاصيل

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:00 ص
التعليم تحدد آخر موعد لتلقى طلبات الملتحقين بمدارس المتفوقين.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم أخر موعد لتلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا، موضحة أنه تم فتح الموقع الإلكترونى، لتلقى طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم لمدارس المتفوقين تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور، والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعديل موعد الامتحانات التي كانت من المقرر عقدها بدء من يوم السبت 2022/8/6 إلى يوم السبت الموافق 2022/8/13.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالى على أن تٌعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.
 
ويتاح تقديم طلبات الالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM)، عبر اللينك التالي:
 
 
 

التربية والتعليم

التقدم لمدارس المتفوقين

تلقى طلبات التقدم لمدارس المتفوقين

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