التضامن: استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة حتى الآن

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي يتسم بالعدالة والإنصاف، وتم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن تذليل المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022، وأن وزارة الصحة ستقوم بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى (307) لجان للكشف عن ذوى الإعاقة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الأولى، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادا نهائيًا، و128 ألفا جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.