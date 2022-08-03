البيت الأبيض: لسنا على علم بأى اتصالات بين بايدن وبيلوسى بعد زيارتها لتايوان

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى سببا لتكثيف بكين أنشطتها العسكرية في محيط تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إننا أكدنا بوضوح أن هذه الرحلة لا تغير سياساتنا القائمة منذ فترة طويلة، ولا توجد أي أسباب لتحول بكين هذه الرحلة إلى أزمة ما، وتستغلها لتكثيف النشاط العسكري العدواني في مضيق تايوان أو حوله.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: كنا نعرف أن الصين ستتصرف بمثل هذه الطريقة، وهذا لا يغير سياستنا. ونحن سنتابع التطورات وسنتخذ قراراتنا بناء على خطوات بكين، ولم تكشف المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن أي خطوات محددة قد تتخذها دول مجموعة السبع في هذا السياق.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أنها ليست على علم بأي اتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب بعد زيارتها لتايوان.