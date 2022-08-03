"البنتاجون" ينفى ارتباط وجود سفن أمريكية فى بحر الفلبين بزيارة بيلوسى

وذكرت الوزارة وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه من الواضح أننا نتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة أعضاء الكونجرس أينما اختاروا الذهاب، ومتى ما أرادوا السفر، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "يو اس اس رونالد ريجان" موجودة في بحر الفلبين جنوب تايوان، السفينة "يو إس إس طرابلس" تجولت في شرق تايوان، وكلتاهما حاملة لأحدث طراز من طائرات إف 35.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد وصلت إلى مطار تايبيه، أمس الثلاثاء برفقة وفد من الكونجرس فى زيارة إلى تايوان، لم يتم الإعلان عنها رسميا ضمن جولتها الآسيوية والتي قد تصعد حدة التوترات مع الصين.

وكانت الصين حذرت من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان ستكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية حال زارت بيلوسي تايوان، وحتى الآن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي كلا من سنغافورة وماليزيا في إطار جولتها الآسيوية التي تشمل أيضا كوريا الجنوبية واليابان.