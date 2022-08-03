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البابا تواضروس يستقبل لجنة إدارة إيبارشية ملبورن وتوابعها بأستراليا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:50 م
البابا تواضروس يستقبل لجنة إدارة إيبارشية ملبورن وتوابعها بأستراليا البابا تواضروس الثانى وأعضاء اللجنة
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة إدارة إيبارشية ملبورن وكل توابعها بأستراليا، وهم:

1- القمص دانيال جبريال

2- القمص مينا ميخائيل

3- القمص توماس عبدالله

- القمص أبانوب عبدالله

وتناقش قداسته معهم فى عدة موضوعات بخصوص الأمور الرعوية لكنائس الإيبارشية والأمور المالية، وبعض الأمور الإدارية وأيضًا بخصوص الكلية اللاهوتية، والاحتياج لسيامات كهنوتية جديدة، وأخيرًا لائحة السلامة لرعاية الأطفال من الانحرافات الجنسية، وأيضًا بالاهتمام بالصحة النفسية للآباء الكهنة وخدام الكنائس.

البابا تواضروس
البابا تواضروس الثانى وأعضاء اللجنة 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ملبورن

استراليا



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