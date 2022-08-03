البابا تواضروس يستقبل لجنة إدارة إيبارشية ملبورن وتوابعها بأستراليا

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة إدارة إيبارشية ملبورن وكل توابعها بأستراليا، وهم:

1- القمص دانيال جبريال

2- القمص مينا ميخائيل

3- القمص توماس عبدالله

4 - القمص أبانوب عبدالله

وتناقش قداسته معهم فى عدة موضوعات بخصوص الأمور الرعوية لكنائس الإيبارشية والأمور المالية، وبعض الأمور الإدارية وأيضًا بخصوص الكلية اللاهوتية، والاحتياج لسيامات كهنوتية جديدة، وأخيرًا لائحة السلامة لرعاية الأطفال من الانحرافات الجنسية، وأيضًا بالاهتمام بالصحة النفسية للآباء الكهنة وخدام الكنائس.