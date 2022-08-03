اليوم السابع
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"الاستثمار الأوروبي" يوقع اتفاقية بـ 112.5 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة في أسبانيا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:50 م
"الاستثمار الأوروبي" يوقع اتفاقية بـ 112.5 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة في أسبانيا بنك الاستثمار الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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وقع بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية ضمان بقيمة 112.5 مليون يورو مع CaixaBank، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في أسبانيا والمتأثرة بأزمة جائحة كورونا، وذلك في إطار صندوق الضمان لعموم أوروبا (EGF).
 
وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس، في بيان للبنك، اليوم الأربعاء، التزام البنك بدعم الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة وبناء اقتصاد أسباني أكثر مرونة.
 
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل الأزمات الحالية التي تتعرض لها اقتصادات العالم بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وقضايا أزمة الطاقة والتضخم بسبب الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
 
يذكر أن صندوق الضمان الأوروبي (EGF) تأسس من قبل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي كجزء من حزمة استجابة الاتحاد الأوروبي العالمية لمواجهة أزمة "كوفيد-19" بقيمة 540 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي وبمساهمات من أسبانيا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وحماية الشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة.
 
 

بنك الاستثمار الأوروبى

جائحة كوورنا

الاتحاد الأوروبى

اسبانيا

اوروبا

ازمة الطاقة

الحرب الروسية



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