اليوم السابع
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الأوقاف تمنح 8 أئمة وواعظات مكافأة 1000 جنيه لتميزهم فى النشاط الصيفى للطفل

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:31 م
الأوقاف تمنح 8 أئمة وواعظات مكافأة 1000 جنيه لتميزهم فى النشاط الصيفى للطفل البرنامج الصيفى للطفل
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن تكريم 8 من الأئمة والواعظات كدفعة أولى المتميزين في النشاط الصيفي للطفل، وذلك بشهادة تكريم ومكافأة استثنائية قدرها 1000 جنيه لكل منهم ، وذلك بمقر الديوان العام ، يوم السبت المقبل، على أن يتم تكريم المتميزين والمتميزات من الأئمة والواعظات تباعًا.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي إيمانًا منها بأهمية الدور التوعوي والوطني الذي يقوم به أئمتها المتميزون وواعظاتها المتميزات في مجال تربية النشء على القيم والأخلاق الراقية من خلال البرنامج الصيفي للأطفال ،وفي إطار تشجيع المتميزين منهم ، وذلك بناء على ترشيح المديريات ومذكرة الإدارة المركزية لشئون الدعوة بصفتها المشرفة على النشاط ، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة.
والمكرمون هم : 
1. الشيخ/ يسري محمود شفيق عزام - القاهرة - سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) – جنوب القاهرة
2. الشيخ/ محمد الكومي محمد المهدي - القاهرة - الرحمن الأحمر – القاهرة الجديدة
3. الشيخ/ صالح أبو القاسم صالح - بني سويف - عمر بن العزيز- البندر
4. الشيخ/ محمد رجب السيد عبد الدايم - جنوب سيناء - الصحابة- شرم الشيخ
5. الشيخ/ محمد مجدي غنيم عوض - القليوبية - الكبير- بنها ثان
6. الشيخ/ محمد ناصر أحمد أيوب - الوادي الجديد - المجمع الإسلامي – الخارجة
7. الشيخ/ محمد سليمان عزام راشد - شمال سيناء - النصر- شرق العريش
8. الواعظة / هلا السيد محمود رمضان - الإسكندرية - الرحمة الكبير- خور شيد
 
 
وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع المديريات بترشيح أسماء الأئمة والواعظات الأفضل أداءً والأكثر تميزًا على مستوى مديرياتهم بتقرير مشفوع بالصور ، وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من الآن.

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