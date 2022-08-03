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أكرم القصاص
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الأسد يحدد 18 سبتمبر موعد انتخاب المجالس المحلية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:53 م
الأسد يحدد 18 سبتمبر موعد انتخاب المجالس المحلية الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء مرسوما يقضي بتحديد الـ18 من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

 

وقالت الرئاسة السورية في بيان مقتضب عبر "فيسبوك" إنه بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5، أصدر الأسد المرسوم رقم 216 للعام 2022 الذي ينص على تحديد يوم الأحد الموافق لـ 18 سبتمبر 2022 موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

 

يذكر أن الانتخاب السابقة لأعضاء المجالس المحلية جرت في 16 سبتمبر عام 2018.

 


سوريا

بشار الاسد

المجالس المحلية

انتخاب أعضاء المجالس المحلية



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