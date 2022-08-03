اعرف أسباب ارتفاع أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية لعام 2021.. إنفوجراف

كتب مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2021" لجهاز التعبئة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة استعرضتها النشرة بالانفو جراف وفقا لما يلي:

- بلغ اجمالى الموفدين للخارج فى مهام علمية 133موفدا عام 2021، مقابل 77 موفدا عام2020 بنسبة زيادة قدرها 72.7٪، منهم 23 موفداً فـى بعثات خارجية لعام 2021 مقابل 4 موفدين لعام 2020 ، 44 موفداً في مهمات علمية لعام 2021 مقابل 9 موفدين لعام 2020 ، 2 موفداً في إجازات دراسية لعام 2021 مقابل 40 موفدا لعام 2020 ، 64 موفداً في بعثات اشراف مشترك لعام 2021 مقابل 14 موفدا لعام 2020 .

-الموفدون للخارج فى مهام علمية وفقاً للدرجة العلمية المراد الحصول عليها موزعة بين درجة الدكتوراه بعدد 96 موفداُ، بنسبة 72.2٪ من اجمالى الموفدين.

مهمة علمية ما بعد الدكتوراه بعدد 35 موفداً، بنسبة 26.3٪ من إجمالى الموفدين.

درجة الماجستير: موفد واحد، بنسبة 0.8٪ من إجمالي الموفدين.

جمع مادة علمية موفد واحد، بنسبة 0.8٪ من إجمالي الموفدين.

- الموفدون للخارج فى مهام علمية وفقاً ً لنوع الدراسة موزعة بين الدراسات العملية: 99 موفداً، بنسبة 74.4٪ من إجمالي الموفدين.

الدراسات النظرية وهم 34 موفداً، بنسبة 25.6٪ من إجمالي الموفدين.