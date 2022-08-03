استمرار حملات التموين على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

وتنفيذا للتوجيهات نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع الرقابة التموينية وإدارة تموين المركز، ومباحث التموين، حملة تموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 91 محضرًا، منها 7 محاضر، لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و11 محضرا لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون ومحضر لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و13 محضرا؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و20 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و11 محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق المدعَّم بدون وجه حق.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين لتصرفهما في كمية تقدر بـ 18 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم وضبط أحد المواطنين كان يستقل تروسيكل وبحوزته شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق.

وأكد حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين.