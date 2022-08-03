استمرار جهود محافظة الدقهلية للتصدى للمخالفات والتعدى على أراضى الدولة

الدقهلية - فريق المحافظات

استمرت جهود محافظة الدقهلية داخل المدن والوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، وصرح محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بأن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

وأشار "مختار" إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدى للمخالفات وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقارير جهود رئاسة الوحدات لمراكز ومدن طلخا والمطرية وجمصة وميت غمر لإزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف.

وشهد مركز ومدينة طلخا متابعة تنفيذ ازالة لعدد 3 حالات تعد على املاك السكة الحديد بمدينة طلخا على مساحات تتجاوز 70 مترا مربعا، كما تم متابعة تنفيذ ازالة تعدى على الشارع العام بقرية منشأة البدوى التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الكرماء، وذلك لقيام احد المواطنين بتجاوز الاعمال المرخص له.

تمت الإزالة على الفور بمشاركة قوة أمنية من مركز شرطة طلخا لجميع حالات التعدى المشار اليها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بإشراف نواب رئيس المركز ومأمور مركز شرطة طلخا.

وشهد مركز ومدينة المطرية تنفيذ أعمال إزالة لعدد 3 حالات تعد على أراضى أملاك دولة بمدينة المطرية بمساحة 350 متر مربع خلف السنترال وذلك بعمل أكشاك من الطوب الأبيض والأخشاب بغرض تربيه المواشي، تمت الإزالة كليا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحضر المحرر بالواقعة لمركز شرطه المطرية العرض على النيابة.

وشهدت مدينة جمصة متابعة تنفيذ إزالة تعدى بالشروع فى بناء سور بدون ترخيص بمنطقة ابن لقمان وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، متابعة إزالة فى المهد بالعقار رقم 3 بمنطقة العاشر لإنشاء غرفة أسفل البلكونة بالدور الأرضى بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بحضور فريق العمل التنفيذى لرئاسة المدينة.

وشهد مركز ومدينة ميت غمر تنفيذ إزالة لحالة تعدى بعمل سور من الجهة الشرقية والغربية بطول 30 متر، حول قطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكنية بقرية دماص.

وتمت الإزالة على الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك بإشراف نائب رئيس المركز.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية او أراضى الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة ، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.