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إنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان فى توشكى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:30 ص
إنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان فى توشكى نخيل - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور أمجد القاضى، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائى، أنه يتم حاليا إنتاج التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة والمطلوبة لدى الأسواق الدولية، وعلى رأسها التمور المُنتَجة من المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3 ملايين و600 ألف نخلة.
 
وأضاف الدكتور القاضى أن مهرجان أسوان الدولى للتمور والذى سيتم إقامته بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان خلال شهر أكتوبر المقبل، ستشارك فيه كل المحافظات المنتجة والمصنعة ومصدرى التمور من كافة الأنحاء وموردى خدمات المزارع ومصانع التمور ومواد التعبئة والتغليف، ومنتجو المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، وكذا عارضون من الدول العربية كالسعودية والأردن والسودان وموريتانيا.
 
وأشار مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائى إلى أن فعاليات المهرجان ستتضمن إقامة منطقة بازار لعرض منتجات النخيل والصناعات اليدوية ومسابقات وندوات علمية وعروض فلكورية، وبعض الأنشطة الثقافية، بجانب تكريم منتجى أجود أنواع التمور المصرية.

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