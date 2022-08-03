اليوم السابع
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إندلاع حريق بمدينة السينما الشهيرة "تشينيتشيتا" فى روما.. فيديو

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:00 ص
إندلاع حريق بمدينة السينما الشهيرة "تشينيتشيتا" فى روما.. فيديو حريق
كتب محمد جمال

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اندلع حريق فى استوديوهات "تشينيتشيتا" الشهيرة في العاصمة الإيطالية روما، واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت أجهزة الإطفاء، وطمأن الناطق باسم الاستوديوهات مارلون بيليجريني في بيان إلى أن "الحريق أُخمِد ولم يسفر عن أي إصابات أو حالات اختناق ولا عن أضرار مادية جسيمة"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وأوضح جهاز الإطفاء عبر "تويتر" أن الحريق أتى بالكامل على الديكور الذي كان يجرى تفكيكه، وكان حريق كبير اندلع عام 2007 فى مستودع يحوى ديكورات من الإنتاج التلفزيونى الإنجليزى الأمريكى الضخم "روما" الذى تناول ولادة الإمبراطورية الرومانية.

وشهدت "تشينيتشيتا" (مدينة السينما بالإيطالية)، ولادة أكثر من 3000 فيلم، من بينها 51 عملا سينمائيا حاز جائزة أوسكار.

وصوّرت فى الموقع أفلام شهيرة مثل "بن-هور" (1959) للمخرج وليام ويلر، إضافة إلى "لا دولتشه فيتا" (1960) للمخرج فيديريكو فيليني.


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