اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:55 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:54 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.

 

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

 

والمصابون هم "رشا ع.ا" 38 عاما، مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن، "عبدالرحمن ع.ا" 35 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، "جنا خ.ا" 30 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، "ندى خ.ا" 18 عاما، مصابة بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، "أمل خ.ا" 14 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "يوسف خ.ا" 6 سنوات، مصابا باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليمنى،  ومقيمون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.


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