إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارة بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بشجرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.