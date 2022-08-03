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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلتان فى حادث دراجة نارية بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:43 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلتان فى حادث دراجة نارية بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلتين  بإصابات مختلفة ، إثر وقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بمدينة سيدي غازي التابعة لمركز كفرالشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام ،لتلقى الإسعافات والفحوصات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ،ومرفق إسعاف كفرالشيخ ،بلاغا من الأهالى بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة سيدي غازي مما تسبب في إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام ، وإبلاغ اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفرالشيخ
 
بالانتقال والفحص،  تبين إصابة كل من فتحى .ا.ع 28 سنة بكسر فى الفخذ الأيسر ، و خلود .ا.ع 24سنة ، بجروح وكدمات ، كما أصيبت الطفلة ، إسراء.ف.ا  6 سنوات بجروح وكدمات وسحجات ، و الطفلة ،الجازية.ف.أ 4سنوات بجروح وكدمات ، والجميع من أسرة واحدة بقرية المنشة الشرقية، التابعة لسيدي غازى.
 

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