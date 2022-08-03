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إصابة 3 أشخاص فى حادث سيارة بمحافظة المنيا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:12 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث سيارة بمحافظة المنيا حادث - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعى القاهرة اسوان، أمام مركز سمالوط، شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة، وتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي ، بالقرب من مركز سمالوط، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى.
 
 
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل الرقم: 4285 - ن.  ه. ر قيادة محمود. ع ا 32 سنة وصابر . ع. ا46 سنة وملاك. غ 59 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

مديرية الامن

ادارة المرور

انقلاب سيارة

اخبار المنيا

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