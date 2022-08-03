إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل بطنطا

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا قطور كفر الشيخ بالقرب من مول طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي باخري ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة، أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.