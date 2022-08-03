اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:53 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل بطنطا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:16 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل بطنطا حادث تصادم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ربع نقل على طريق طنطا قطور كفر الشيخ بالقرب من مول طنطا، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا قطور كفر الشيخ بالقرب من مول طنطا.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي باخري ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة، أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

 


مدير امن الغربية

حادث تصادم

طنطا

محافظة الغربية



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