إزاى تقدر تقدم فى الكليات النوعية بجامعة دمياط لو انت من خارج المحافظة

دمياط - فريق المحافظات

تستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على معظم الأسر المصرية، خلال الأيام المقبلة يتم غلق مرحلة التعليم الثانوى لدي العديد من الطلاب لتبدأ مرحلة جديدة مع التعليم العالى، البعض يسعي إلي الالتحاق بكليات نوعية، وكذلك كليات التربية الرياضية وأيضا كليات تعليم الموسيقي، وفي التقرير القادم يقدم "اليوم السابع" خدمات لتتعرف على كيفية الالتحاق بكليات النوعية داخل جامعة دمياط.

وتحتوى جامعة دمياط على كليات النوعية قسم "تربية الموسيقية وقسم التربية الفنية"، كما يوجد بداخل الجامعة "كلية التربية الرياضية" وكذلك "فنون تطبيقية" إضافة إلي كلية "التمريض" والتي تحتاج جميعها إلي اجتياز الطلبة لاختبارات القدرات من أجل الالتحاق بأي من هذه الكليات.

طريقة التقديم لكليات النوعية داخل جامعة دمياط، يقوم الطالب بحجز موعد الاختبارات من خلال الموقع الإلكتروني، وقتها يتم تحديد موعد الاختبارات، وكذلك اليوم، مع العلم أن اختبارات قدرات هذه الكليات تتم داخل الحرم الجامعي لجامعة دمياط.

أبناء الصعيد



إذا كنت من أبناء الصعيد، عليك التوجه إلي محافظة القاهرة بواسطة القطار، بعدها تقوم بالوصول إلي موقف عبود لتجد اختيارين من أجل الوصول إلي جامعة دمياط، أما أن تستقل سيارة دمياط - عبود، وهنا ستحتاج إلي مواصلة أخري لتصل إلي مدينة دمياط الجديدة ومنها إلي الجامعة، أو انك تتخذ سيارات دمياط الجديدة مباشرة وفي الحالة الثانية يكون فقط عليك استقلال سيارة سيرفيس من داخل موقف مدينة دمياط الجديدة لتصل إلي جامعة دمياط.

القاهرة الكبري والإسكندرية



إذا كنت من أبناء القاهرة فالأمر أسهل كثيرا، فقط عليك أن تذهب عن طريق موقف عبود لتصل مباشرة إلي محافظة دمياط، عبر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يستغرق الأمر حوالي ثلاث ساعات ونصف، أو انك تستقل سيارة أخري عبر الطريق الزراعي وهنا ستضطر الذهاب إلي محافظة الدقهلية ومنها إلى جامعة دمياط مباشرة، خاصة مع وجود خطوط السير هذه بموقف طلخا الجديد، لم يستغرق الأمر سوي ساعتان ونصف فقط.

أما إذا كنت قادما من محافظة الإسكندرية فعليك اولا التوجه إلي محافظة دمياط، ثم الذهاب الي منطقة باب الحرس، ومنها إلي مدينة دمياط الجديدة، قد يستغرق الأمر منك أربع ساعات على الأكثر.

مدن القناة



الأمر مختلفا بالنسبة لمدن القناة، محافظة بورسعيد تعد أسهل مدن القناة من أجل الوصول إلي جامعة دمياط، فقط ساعة ونصف مدة الطريق من بورسعيد إلي الجامعة بمدينة دمياط الجديدة.

السويس والإسماعيلية عليك أولا الذهاب إلي محافظة دمياط، ومنها إلي مدينة دمياط الجديدة بعد أن تقوم بالذهاب الي منطقة موقف المدينة بباب الحرس، قد تحتاج إلي أكثر من ثلاث مواصلات من أجل الوصول.

محافظات الدلتا



وهنا تجد الأمر يسيرا جميع أبناء محافظات الدلتا المتجهين الي جامعة دمياط، يقومون أولا بالذهاب إلى موقف طلخا بمحافظة الدقهلية، ومنها مباشرة إلي جامعة دمياط، أو انك تتخذ طريق السكك الحديدة ووقتها ستكون بحاجة إلي اتخاذ وسيلة مواصلات أخري للذهاب الي مدينة دمياط الجديدة ومنها إلي الجامعة.

وتبدأ الاختيارات يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وتقع جامعة دمياط بمنطقة ال 27 بالقرب من المبني الإداري للجامعة، وكذلك المدن الجامعية لن تحتاج بمجرد وصولك إلي مدينة دمياط الجديدة الا سيارة سيرفيس واحدة وفي اقل من 10 دقائق ستكون داخل الجامعة.



الإدارة العامة جامعة دمياط



الطلاب



جامعة دمياط