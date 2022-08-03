إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالأقصر وإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة مكبرة بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي علي الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه أسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعد علي أرض الإصلاح الزراعى بقرية أصفون على مساحة 350 متر مربع والتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بتنفيذ حملة إزالة بناء مخالف في المهد عبارة عن بناء قواطيع بشارع سيالة بدران دور أول علوى بمنطقة حي شمال بإجمالي مساحة 100 م، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

شارك في الحملة أحمد عوض الله رئيس حي شمال، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، وأحمد محمد يوسف عضو إشغالات، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.