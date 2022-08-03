إزالة أكبر تجمع للإشغالات والباعة الجائلين في حى المناخ ببورسعيد

قامت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بشن حملة مكبرة لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات بنطاق الحى.

أسفرت جهود الحملة عن إزالة أكبر تجمع للفروشات والباعة الجائلين بشارع النصر بمنطقة 6 أكتوبر، وتم التحفظ على عدد من الاستندات والبنوك الخشبية وعربات اليد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإزالة الفروشات والباعة الجائلين واخلاء الموقع تماما.

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور بكرى - رئيس حى المناخ، أنه قد سبق التنبيه بإزالة الإشغالات والمخالفات عدة مرات دون أى استجابة، مشيراً إلي أن الحملة تواصل عملها بامتداد شارع النصر، وتم إزالة إشغالات واكشاك مخالفة وتروسيكلات للمشروبات وعربة للمأكولات.

وأوضح رئيس حى المناخ، أن الحملات مستمرة صباحا ومساءً لمتابعة وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات وإعادة الشكل الجمالي والحضاري بالشارع، فى إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بالعديد من الشوارع والميادين بنطاق الحى.