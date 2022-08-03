إحالة نائب رئيس مدينة المنيا ورئيس حى غرب للتحقيق فى التقاعس عن العمل

المنيا – حسن عبد الغفار

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة نائب رئيس مدينة المنيا المشرف على أعمال حي غرب المدينة وكذلك رئيس الحي ومسؤولي النظافة والمخلفات بالحي ، إلى الشئون القانونية للتحقيق ، بسبب التقاعس في تنفيذ المهام الموكلة إليهم وعدم رفع القمامة من نقاط التجميع والمقلب الوسيط ، مما أدى إلى تراكمها.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، أجراها المحافظ، صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة مستوي الحالة العامة للنظافة، حيث تم المرور على جميع نقاط تجميع القمامة والمقلب الوسيط بحي غرب مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.



شدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع أولا بأول، موجهاً الوحدة المحلية، وإدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، بعرض تقارير بتلك الحملات، مؤكداً عدم التهاون مع أي متقاعس في أداء مهامه الوظيفية.



وخلال جولته الميدانية، تفقد " القاضي" أعمال إعادة تطوير السور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق مصر أسوان بمدينة المنيا، مشددا على المتابعة الميدانية ورفع وإزالة أية اشغالات و مخالفات ، والارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.







جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة



جولة المحافظ

جولة المحافظ

جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ