"أوبرا الإسكندرية" تستعد لمهرجان الصيف على المسرح الرومانى.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهد المسرح الرومانى بالإسكندرية، استعدادات مكثفة لاستقبال مهرجان الصيف، الذى سيتم افتتاحه بعد غدا الجمعة بالمسرح الرومانى، حيث تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية بعد توقفه عامين نتيجة جائحة كورونا، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ومحافظة الإسكندرية، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 5 أغسطس بحضور الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة.

ويحيى حفل الافتتاح الفنان مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها أكيد، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ،حتكلم، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى، وابن مصر، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها.

ويذكر أن مهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 ايام متصلة حتى 10 اغسطس ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم ، محمد محسن وفرقته ، دينا الوديدي وفرقتها ، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد وفريق مسار إجباري.