أهالى حى الضواحى ببورسعيد يشكون تراكم القمامة والصرف الصحى.. والحى يستجيب

كتبت: شيماء حمدى وبورسعيد - محمد عزام

أرسل القارئ على مبروك من أهالى منطقه الإسراء حى الضواحى ببورسعيد بجوار ناحية الكورنيش، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن"باليوم السابع بسبب تراكم مياهه الصرف الصحى والقمامة في المنطقة وانتشار الرائحة الكريهة والحشرات، قائلا " شكوى مجمعة من سكان المنطقة بخصوص الصرف الصحى و القمامة المتواجدة باستمرار، وتم الاتصال بغرفة عمليات الحى أكثر من مرة لم يتم حل المشكلة، وتم عمل شكوى فى منظومة الشكاوى الحكومية و لم يتم الحل حتى الآن..

من جانبه أكدت هالة أبو العز، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، أنه يتم يومياً شم حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة من كافة مناطق الحي.

وأوضحت في تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، ردا على شكوي "صحافة مواطن"، أنه سيتم إزالة القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الإسراء.

كان القارئ على مبروك من أهالى منطقه الإسراء حى الضواحى ببورسعيد بجوار ناحية الكورنيش، أرسل شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن"باليوم السابع بسبب تراكم مياهه الصرف الصحى والقمامة في المنطقة وانتشار الرائحة الكريهة والحشرات، قائلا " شكوى مجمعة من سكان المنطقة

بخصوص الصرف الصحى و القمامة المتواجدة باستمرار، و تم الاتصال بغرفة عمليات الحى أكثر من مرا لم يتم حل المشكلة و تم عمل شكوى فى منظومة الشكاوى الحكومية و لم يتم الحل حتى الآن. نرجوا من سيادتكم رفع الشكوى المقدمة من أهالي الحى لرفع الضرر الواقع علينا"



الرصف الحصى



الصرف



القمامة

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".