أمن القليوبية يكشف هوية طفلة لقيت مصرعها أثناء عبورها مزلقان كفر منصور بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف هوية الطفلة التي لقيت مصرعها بعد اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، صباح اليوم، حيث تبين أن الطفلة تدعي "فريدة موسى أحمد خليل، تبلغ من العمر 9 سنوات، ومقيمة طوخ غرب السكة الحديد بجوار الكنيسة، وتحرر المحضر رقم 6538 لسنة 2022 إدارى مركز طوخ.

وكانت قد لقيت طفلة مصرعها، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة كفر منصور دائرة مركز طوخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، ونشر صورها للوصول لأهليتها، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان بالواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الطفلة مجهولة الهوية، وترتدي بنطالا أسود اللون، وعثر معها على كراس درس إنجليزي، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.