أطعمة تحارب الدهون وتساعد على إنقاص الوزن.. منها القرفة والفلفل الحار

كتب – حسام الشقويرى

يسعى الكثيرون إلى إنقاص الوزن بطرق عدة، وقد أثبتت الأبحاث أن هناك بعض المشروبات والأطعمة التى تساعد فى محاربة وحرق الدهون فى الجسم، ومن بينها القرفة والفلفل الحار وأطعمة أخرى نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما نشره موقع "webmd".

وتشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد يكون لها تأثير جيد على مستويات السكر فى الدم، وهذا يمكن أن يحد من الشهية، خاصة عند الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع الثانى، حيث تحقق إضافة قليل من القرفة فى القهوة أو الشاى أو الزبادى حلاوة دون إضافة سعرات حرارية، وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.

ويحتوى الفلفل الحار على مادة كيميائية عديمة النكهة تسمى الكابسيسين التى تحد من الشهية وتسرع عملية الأيض بشكل طفيف، لكن لفترة قصيرة فقط، وربما لا يكون لها تأثير كبير على الوزن إلا إذا كنت تأكل طعامًا أقل لأنه حار.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الشاى الأخضر قد يعزز فقدان الوزن عن طريق تحفيز الجسم على حرق الدهون، ويحتوى الشاى الأخضر على مادة الكاتيكين، وهى نوع من المواد الكيميائية النباتية التي قد تؤثر لفترة وجيزة على عملية التمثيل الغذائي، وللحصول على أكبر فائدة قد تحتاج إلى شرب الشاى الأخضر عدة مرات في اليوم.

وتشغل الأطعمة الغنية بالمياه مساحة أكبر فى الأمعاء وتترك مساحة أقل للأطعمة الأخرى، والعديد من الفواكه والخضروات النيئة مليئة بالماء والعناصر الغذائية وقليلة السعرات الحرارية، والبطيخ مثال رائع، لاحتوائه على مصدر جيد للليكوبين المضاد للأكسدة ويمنحك فيتامين A و C أيضًا.

والكمثرى والتفاح يحتويان أيضًا على نسبة عالية من الماء، و تناولها بالقشور للحصول على ألياف إضافية، مما سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول، و تناول الفاكهة الكاملة بدلًا من عصير الفاكهة، وستحرق بعض السعرات الحرارية عند مضغها بدلاً من تناول عصير.

وتحتوى البيضة الواحدة على 75 سعرًا حراريًا فقط، بالإضافة إلى 7 جرامات من البروتين بالإضافة إلى العناصر الغذائية الحيوية الأخرى، والجسم سيحرق سعرات حرارية عند هضم البيض أكثر من وجبة الإفطار الغنية بالكربوهيدرات.

وهناك طريقة أخرى للشعور بالشبع قبل الوجبة وهى تناول السلطة، ويحتوى الخس على الكثير من محتوى الماء ليأخذ مساحة فى المعدة، وهذا يترك مساحة أقل للأطعمة الدهنية التى قد تأتى لاحقًا فى الوجبة.

والمكسرات طريقة ممتازة للحد من الجوع بين الوجبات، فإنها غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية للقلب، وتشير الدراسات إلى أن المكسرات يمكن أن تعزز فقدان الوزن وتحسن مستويات الكوليسترول عند تناولها باعتدال، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية.