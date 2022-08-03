أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوى الغربى في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

دفعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج بــ 19 سيارة إسعاف من مرفق إسعاف سوهاج ومرفق إسعاف أسيوط إلى مكان الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى نقل محملة بالمواشى والذى نتج عنه 17 حالة وفاة و3 حالات إصابة.

حصل"اليوم السابع"، على أسماء الضحايا في حادث التصادم، وهم، محمد على محمد٣٧سنه مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيمن، وجرح بفروة الرأس، ومصطفى على محمد ٣٤سنه، مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وكسور بالساقين، وكريم رمضان حسين ٢٥سنه، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وكدمات بالجسم توفى بالاستقبال، وسعاد عبد الستار على ٦٠سنه توفيت بالاستقبال نتيجة إصابتها بإشتباه نزيف بالمخ، وذكر مجهول الأسم ٩سنوات، توفى بالاستقبال ،على إثر إصابته بإشتباه كسر بقاع الجمجمة، وأنثى مجهولة الأسم ٣٥ سنه مصابة بغيبوبة تامه، كسر بالفقرات العنقية، وذكر مجهول الأسم ١٧ سنه، مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وتوفى بالاستقبال.

ومها خالد محمود ٢٥سنه، تقيم بإدفو أسوان، تم نقلها لمشرحة المراغة، وسيد حساني إبراهيم٤٧سنه، يقيم أدفو أسوان، تم نقله لمشرحه مستشفى المراغة، وحماده عبدالفتاح أحمد٣٦سنه، يقيم بفرشوط محافظة قنا، تم نقله لمشرحه المراغة، ونور سيد برعي٣٨سنه، يقيم فرشوط محافظة قنا، تم نقله لمشرحه المراغة ،وجابر حنفي محمد علي ٥٠سنه، يقيم أدفو أسوان تم نقله مشرحه مستشفى المراغة، وأحمد عبدالسميع محمد أحمد٢١سنه، يقيم أدفو أسوان تم نقله لمشرحه مستشفى المراغة.

ومساعد أبوزيد إبراهيم حسن، يقيم أدفو أسوان ٣٧ سنه تم نقله لمشرحه مستشفى جهينة، وعبدالرحيم شعبان عبده أحمد٢٦سنه، يقيم أدفو أسوان تم نقله لمشرحه مستشفى جهينة، حثث مجهولة الهوية تم نقل 2 منهم إلى مشرحة سوهاج العام و2 إلى مشرحه طهطا وجثة إلى مشرحه جهينة، وبهذا يكون عدد الوفيات 17 والمصابين 3 أشخاص.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وعدد من قيادة مديرية أمن سوهاج أنتقلوا إلى مكان الحادث الذى وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة وقاما بمتابعة نقل المصابين والمتوفين ورفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئبا حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة 3 مصابين .

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قدتلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 أشخاص وإصابة 3 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لاتخاذ اللازم ، جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

اليوم السابع