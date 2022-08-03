أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-8-2022.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة.



البورصة تربح 5.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 640.882 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 442.1 مليون ورقة مالية بقيمة 763.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.7 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.9%، والعرب على 4.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.1 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 37.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 19.3 مليون جنيه، 75.5 ألف جنيه، 59.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 9539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11737 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 3577 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 17.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.26%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.145 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 22.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.71%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.602 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 84.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 9.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 2.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.02%.