أخبار مصر.. انخفاض أسعار البيض لـ 54 جنيها بالأسواق

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهدت أسعار البيض انخفاض ملحوظ اليوم حيث سجلت الكرتونة من البيض الأبيض 54 جنيهًا، والأحمر 56 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاع غير مبرر الذى حدث خلال الأيام الماضية.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدةالأحمر والابيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وقد رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





الرئيس السيسى يصدق على تعديل أحكام بقانون إنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020.





هيئة الدواء تقرر سحب كل أدوية المادة الفعالة جيميفلوكساسين مضاد حيوى



قررت اللجنة الفنية للرقابة على للأدوية بهيئة الدواء المصرية وقف تسجيل جميع المستحضرات لمستحضر جيميفلوكساسين Gemifloxacin مضاد حيوي وإلغاء إنتاج جميع المستحضرات التي تحتوي على تلك المادة وإعطاء مهلة 3 شهور للشركات لتوفيق أوضاعها وسحب جميع المستحضرات من السوق.





نقل 1196 أسرة من عشوائيات سور مجرى العيون لشقق مفروشة بالبساتين



تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الازالات الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ضمن مرحلة التطوير الجاري تنفيذها بنطاق حي مصر القديمة، خلف سور مجري العيون .

وقالت نائب محافظ القاهرة، أن أعمال الإزالات اليوم أسفرت عن هدم كلي لعدد 5 عقارات واخلاء 4 عقارات باجمالي 21 اسرة ليكون إجمالي الأعمال التي تم إنجازها منذ بدء الأعمال خلال شهر مارس الماضي الى هدم 187 عقار و اخلاء 362 عقار من اجمالي 520 عقار باجمالي 1196 اسرة من اجمالي 1660 وتسكين المستحقين بالتوازي مع عمليات الاخلاء بمدينة الخيالة بحي البساتين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حرصها الدائم على المتابعة الميدانية و التلاحم المباشر وسط المواطنين للاستماع لكافة مطالبهم وشكواهم والاستجابة للتظلمات بعد دراستها قانونيا وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ خطط الاعمال، مؤكدة ان الدولة المصرية بكامل اجهزتها التنفيذية بمحافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية وعدت واوفت بوعدها بنقل الاهالي لمناطق حضارية تليق بهم .

وأشادت "عبد المنعم" بجهود رجال الاجهزة التنفيذية والشرطية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة بالقيام بكافة الاعمال على الوجه الأكمل.





التعليم تكشف حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الفيديو الذى تم تداوله لشخص يدعي تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة، بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونياً بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صناعي ومروجي ذلك الفيديو.





بيلوسى تغادر تايوان بعد زيارة اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها



غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى العاصمة التايوانية تايبيه بعد زيارة تاريخية اعتبرتها الصين انتهاكا لسيادتها.

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستعلق مؤقتًا وارداتها من الحمضيات ونوعين من الأسماك من تايوان وصادرات الرمال الطبيعية، وذلك بعد ساعات فقط من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وذكرت صحيفة "تشينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة للجمارك في البلاد أوقفت استيراد بعض الأسماك والفواكة من تايوان بسبب الاكتشاف المتكرر لفيروس كورونا على مواد التعبئة والتغليف.

ومن جانبها، أوضحت الجمارك أنها أوقفت استيراد الحمضيات من تايوان بسبب المخلفات الزائدة لنوعين من المبيدات، وفقا للتقارير.

وجاءت القيود التجارية الجديدة بعد ساعات فقط من وصول بيلوسي إلى تايوان في أول زيارة لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997، ما دفع الصين إلى الإعلان عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في المياه المحيطة بالجزيرة في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس الجاري.

وكانت الإدارة العامة للجمارك في الصين قد أعلنت، فجأة، أمس إيقاف الواردات من أكثر من 100 مصنع أغذية تايواني إلى الصين، وهو ما تم تفسيره على أنه انتقام صيني من ترحيب تايوان بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.