5 عادات تزيد خطر إصابتك بأمراض مزمنة.. منها التدخين وزيادة الوزن

كتبت ميرفت رشاد

أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أن المرض المزمن عبارة عن الحالات التي تستمر لمدة عام واحد أو أكثر وتتطلب رعاية طبية مستمرة أو تحد من أنشطة الحياة اليومية أو كليهما، على الرغم من عدم وجود ضمان للوقاية من مرض مزمن، إلا أن هناك خيارات نمطية تزيد من المخاطر بشكل كبير، وفى السطور القادمة سنوضح العادات السيئة التي تزيد من فرصة الإصابة بمرض مزمن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1. تدخين السجائر

تدخين السجائر هو أحد أكثر الأشياء التي يمكن أن تضر بجسمك، يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات، وهذه مجرد آثار قصيرة المدى، أظهرت الدراسات أن المدخنين هم أكثر عرضة للوفاة قبل الأوان من غير المدخنين .

2. الوزن الزائد

زيادة الوزن أو السمنة ليست مجرد مشكلة تجميلية، إنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية الشديدة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان، السمنة هي الآن واحدة من الأسباب الرائدة أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها ، سيعاني ما يقرب من نصف البالغين في جميع أنحاء العالم من زيادة الوزن أو السمنة ، هناك أشياء يمكننا القيام بها لتغيير الأمور يتطلب الحفاظ على وزن صحي تغييرات في نمط الحياة.

3. عدم القيام بالتمارين الرياضية الكافية

التمرين المنتظم هو أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك، تساعد التمارين على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية عظامك وعضلاتك وتقوية جهاز المناعة لديك بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن التمارين الرياضية مفيدة تؤثر على الصحة العقلية ، وتقليل مستويات التوتر والقلق بشكل إيجابي ، إذا لم تمارس التمارين الرياضية الكافية ، فأنت في خطر متزايد للإصابة بالعديد من الأمراض على سبيل المثال ، الأشخاص غير النشطين هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ، من النوع 2 مرض السكري وهشاشة العظام.

4. التعرض للتدخين

التعرض للتدخين السلبي يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة، إذا كنت تعيش مع شخص يدخن السجائر أو في أماكن متكررة يُسمح فيها بالتدخين ، فاتخذ خطوات لتقليل تعرضك للتدخين السلبي، يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحية في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

5. التوتر والإجهاد

التوتر هو جزء طبيعي من الحياة ، إلا أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر على صحتك الجسدية والعقلية، عندما تتعرض لضغط مستمر ، يفرز جسمك هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، تم تصميم هذه الهرمونات لمساعدتك على الاستجابة للخطر ، ولكن إذا تم إطلاقها كثيرًا ، يمكن أن تتلف الأوعية الدموية والقلب والدماغ بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك لحالات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والقلق والاكتئاب بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تثبيط جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد والأمراض الأخرى.