اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

30 مليار جنيه حجم استثمارات الحكومة فى المستشفيات الجامعية خلال 8 سنوات

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 ص
30 مليار جنيه حجم استثمارات الحكومة فى المستشفيات الجامعية خلال 8 سنوات استثمارات المستشفيات الجامعية
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بشكل عام بالمنظومة الصحية، وتعد المستشفيات الجامعية عمودها الفقرى نظراً لقيامها بأدوار متعددة لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بل تمتد أيضًا للخدمات البحثية والتعليمية.

ودائماً ما تحرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على بذل المزيد من الجهود تجاه تطوير المستشفيات الجامعية وإنشاء المزيد منها، وهو ما حدث بالفعل فى الفترة الأخيرة وارتفع عددها من 88 إلى 120 مستشفى فى الفترة من 2014 – 2022.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول خطة الوزارة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، والذى وجهته للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى له، بلغ حجم الاستثمارات التى وجهت للمستشفيات الجامعية منذ عام 2014 وحتى العام الحالى "2022" نحو 30 مليار جنيه، وذلك لتطويرها وزيادة عددها، نظراً لما تمثله من أهمية كبرى بالمنظومة الصحية، إذ تمثل المستشفيات الجامعية 30% من عدد الأسٍرة بالقطاع الطبى فى مصر، ونحو 50% من عدد أسٍرة العناية المركزة.

وأشار التقرير، إلى أن عدد المرضى الذى توجه المستشفيات الجامعية خدماتها العلاجية لهم من خلال عياداتها الخارجية يصل لنحو 20.1 مليون مريض، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات الطوارئ فى أقسام الطوارئ والحوادث بها لنحو 3 ملايين مريض، كما لفت التقرير إلى إجراء المستشفيات الجامعية لنحو 1.5 مليون عملية جراحية سنوياً فى مختلف التخصصات، علاوة على، 1.1 مليون جلسة غسيل كلوى، و 35 مليون تحليل معملى.


المستشفيات الجامعية

التعليم العالى

البرلمان

المنظومة الصحية

القطاع الطبى

الخدمات العلاجية



الموضوعات المتعلقة

11 معيارا حاكما لاختيار المشروعات الاستثمارية بالسنه الجديدة.. مشروعات كثيفة العماله وموفرة للمياه والطاقة.. تطوير منظومتى الصحة والتعليم.. والتركيز على المستهدفات بالمدن وفقا للبرنامج الزمني لـ "حياة كريمة"

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:00 ص

الصحة النفسية: المنصة الإلكترونية للصحة متاحة للمصريين في الداخل والخارج والخدمات مجانية

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:54 ص

الصحة تكشف 11 تخصصا تحت مظلة التغطية العلاجية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:00 م

"الصحة" تكشف أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة