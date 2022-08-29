30 مليار جنيه حجم استثمارات الحكومة فى المستشفيات الجامعية خلال 8 سنوات

كتبت- هبة حسام

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بشكل عام بالمنظومة الصحية، وتعد المستشفيات الجامعية عمودها الفقرى نظراً لقيامها بأدوار متعددة لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بل تمتد أيضًا للخدمات البحثية والتعليمية.

ودائماً ما تحرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على بذل المزيد من الجهود تجاه تطوير المستشفيات الجامعية وإنشاء المزيد منها، وهو ما حدث بالفعل فى الفترة الأخيرة وارتفع عددها من 88 إلى 120 مستشفى فى الفترة من 2014 – 2022.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول خطة الوزارة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، والذى وجهته للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى له، بلغ حجم الاستثمارات التى وجهت للمستشفيات الجامعية منذ عام 2014 وحتى العام الحالى "2022" نحو 30 مليار جنيه، وذلك لتطويرها وزيادة عددها، نظراً لما تمثله من أهمية كبرى بالمنظومة الصحية، إذ تمثل المستشفيات الجامعية 30% من عدد الأسٍرة بالقطاع الطبى فى مصر، ونحو 50% من عدد أسٍرة العناية المركزة.

وأشار التقرير، إلى أن عدد المرضى الذى توجه المستشفيات الجامعية خدماتها العلاجية لهم من خلال عياداتها الخارجية يصل لنحو 20.1 مليون مريض، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات الطوارئ فى أقسام الطوارئ والحوادث بها لنحو 3 ملايين مريض، كما لفت التقرير إلى إجراء المستشفيات الجامعية لنحو 1.5 مليون عملية جراحية سنوياً فى مختلف التخصصات، علاوة على، 1.1 مليون جلسة غسيل كلوى، و 35 مليون تحليل معملى.