اليوم السابع
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‫وزير الزراعة يستعرض مع مدير أكساد الاستعداد للمشاركة بقمة المناخ فى شرم الشيخ

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:27 م
‫وزير الزراعة يستعرض مع مدير أكساد الاستعداد للمشاركة بقمة المناخ فى شرم الشيخ السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".

وبحث معه الملفات التى ستطرحها "أكساد" على قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «اكساد» بالقاهرة والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.    

وخلال اللقاء أكد القصير، أن القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية يلقى دعم واهتمام كبير من القيادة السياسية وأنه شهد العديد من الإنجازات سوء في مجال الإنتاج النباتى أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وأيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وهناك جهود كثيرة بذلت في إطار تحقيق الامن الغذائي وأيضا التوسع الأفقي وتحديث منظومة الري وكذلك سلامة الغذاء وتطوير المعامل البحثية والتي تعتبر مرجعية دولية .

وأضاف القصير، أن قضية الأمن الغذائي تحتل حاليا أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول مؤكدا على ضرورة وجود إجراءات استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات وكذلك الانذار المبكر قبل اي أزمات، وبرامج التكيف مع الأثار السلبية للمناخ موضحا ان الوزارة لديها برامج ومبادرات ومشروعات سوف يتم اطلاقها خلال قمة  المناخ(cop27).

من جانبه قال الدكتور نصرالدين العبيد مدير «أكساد» أن الاجتماع مع وزير الزراعة بحث آليات استكمال ملفات التعاون المشترك والاستعداد لقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل والتعامل مع المتغيرات الجديدة على الساحة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف العبيد، إن المنظمة تستهدف خلال قمة المناخ عرض رؤية عربية تخدم الأمن الغذائي العربي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بتنفيذ مشروعات زراعية تحقق الرؤية العربية في الإستفادة من الموارد المائية والأرضية خاصة في مناطق الإستصلاح الجديدة.


وزير الزراعة

اكساد

قمة المناخ

الموارد المائية



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