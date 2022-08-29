وكيل "تعليم دمياط" يكرم الطفل النابغة "يحيى النجار".. صور

استقبل اليوم الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطفل يحيى عبدالناصر محمد النجار بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط وأسرته، وذلك في حضور صالح القصيفي، مدير عام التعليم العام وموجهي عموم مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

واستعرض ولي أمر الطفل يحيى، الشهادات العلمية التي حصل عليها نجله، وعن إمكانيته من إجراء أية اختبارات للمراحل التعليمية المختلفة بالرغم من حداثة سنه.

ونظرًا لتفوقه في المواد الدراسية، قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من موجهي عموم المواد لتقييم مدى استيعاب الطفل للمواد الدراسية في المراحل الإعدادية والثانوية.

وكرم وكيل الوزارة، الطفل يحيى عبدالناصر محمد النجار، تقديرا لتميزه في الرياضيات والفيزياء والكيمياء واشتراكه في العديد من المسابقات واجتيازه لها بنجاح.

وكان الدكتور محمد إسماعيل أبو دبارة، عميد كلية العلوم بدمياط واللجنة المكونة من الدكتور عادل السنباطى الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء والدكتور حسن المرشدى، الأستاذ بقسم الرياضيات والدكتورة هالة كيوان الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء والدكتورة فاطمة الزهراء – المدرس بقسم الفيزياء والدكتورة إيمان الحديدى المدرس بقسم الرياضيات قد استقبل الطالب يحيى عبد الناصر محمد النجار بالمرحلة الابتدائية ضمن فريق الموهوبين بالتربية والتعليم وذلك فى حضور أسرته، وقد تم تسليمه شهادة تفيد استماع الطالب حيث حضر الطالب بعض المقررات بالكلية بنظام الاستماع.